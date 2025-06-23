أخبار مصر: نص أقوال قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق، رامي ربيعة يودع البطولة، ترامب يلمح إلى تغيير النظام في إيران، انخفاض أسعار الفراخ البيضاء
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
رامي ربيعة يودع البطولة، مانشستر سيتي يكتسح العين بسداسية ويتأهل لدور الـ16
فاز مانشستر سيتي على العين الإماراتي بستة أهداف نظيفة في مباراة الفريقين في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير
نفت وزارة السياحة والآثار ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل كموعد للافتتاح الرسمي لـلمتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي لافتتاح المتحف، وأن ما يتم تداوله غير صحيح.
عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق
استكملت نيابة الشروق، تحقيقاتها في واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدتهم خنقًا والاستماع لأقوال الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة.
ترامب يلمح إلى تغيير النظام في إيران
تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: لماذا لا يكون هناك تغيير في النظام في إيران إذا كان النظام الإيراني الحالي غير قادر على "جعل إيران عظيمة مرة أخرى".
كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران
نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية، قولها: إن “كوريا الشمالية تندد بقوة بالهجوم الأمريكي على إيران”.
4 جنيهات انخفاضًا في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 23 يونيو 2025
سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
أول تعليق من حماس على تفجير كنيسة مار إلياس شرق العاصمة السورية
أصدرت حركة “حماس”، بيانا منذ قليل قالت فيه: “ندين التفجير الإجرامي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، وأسفر عن مقتل 20 من المدنيين الأبرياء، ونؤكّد تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشعب السوري وحكومته”.
أولمرت: إيران لن تنهار بعد الضربة الأمريكية وتمتلك ترسانة قوية من الصواريخ
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت إن إيران لن تنهار حتى بعد "الضربة الأمريكية المؤلمة جدًا"، مشيرًا إلى أنها "لا تزال تملك ترسانة قوية من الصواريخ".
الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بورتو البرتغالي
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة بورتو البرتغالي فجر غد الثلاثاء في ختام مشواره بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: قواتنا ستحدد توقيت الرد على الهجمات الأمريكية
قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمام مجلس الأمن الدولي، إن بلاده تحتفظ بحق الرد على الهجوم الذي تعرضت له من قبل الولايات المتحدة.
ترامب يجتمع بفريقه للأمن القومي لبحث نتائج الهجوم على إيران
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يتجه لعقد اجتماع جديد مع فريقه للأمن القومي.
خبير استراتيجي يرد على ترامب: تغيير النظام الإيراني مسألة شديدة التعقيد
قال الدكتور أحمد يوسف الخبير الاستراتيجي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الضربة الأمريكية للمفاعلات النووية الإيرانية تكشف خداع الرئيس الأمريكي، خاصة أنه منح الإيرانيين أسبوعين بينما قامت إسرائيل ببدء المعركة الجارية الآن، ونفس الأمر تكرر مرة أخرى بعد أن قامت الطائرات الامريكية بضرب ثلاثة مواقع إيرانية، وأكد أنه يعكس تطورا خطيرا مما يفتح باب الصراع في المنطقة.
ظهرت لأول مرة في الملاعب، سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد وباتشوكا
كشف الخبير التحكيمي سمير عثمان، سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد مع باتشوكا المكسيكي في مباراة كأس العالم للأندية.
عقوبة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر في قانون جرائم الإنترنت
في خطوة جديدة تعكس تشديد الدولة لإجراءاتها في مواجهة الجرائم الإلكترونية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" على عقوبات صارمة بحق من يثبت تورطهم في أنشطة تهدد سلامة المجتمع وأمنه.
الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها في كل أنحاء العالم بتوخي الحذر
نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين فى أنحاء العالم بتوخي مزيد من الحذر، مؤكدة أن الصراع بين إسرائيل وإيران أدى إلى اضطرابات فى حركة السفر وإغلاق للمجال الجوي بالشرق الأوسط.
جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيرة في سماء إيلات
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، اعتراض طائرة مسيرة إيرانية فوق مدينة إيلات جنوب إسرائيل دون تفعيل صفارات الإنذار.
جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج اليوم
تنظم شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 عدد 14 رحلة جوية بواقع:
واشنطن تحذر من هجمات إيرانية على أراضيها في هذه الحالة
حذّرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، من أن الصراع مع إيران "يُفاقم بيئة التهديد في الولايات المتحدة"، ويزيد من احتمال وقوع هجمات إلكترونية.
بعد موافقة الحكومة، الشيوخ يناقش بعض الظواهر السلبية في المدارس
تشهد اليوم الإثنين، الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس.
إعلام إيراني: الموجة 21 لم يتم تنفيذها والصاروخ الأخير كان من اليمن
أفادت "وكالة إيرنا" الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن الموجة 21 لم يتم تنفيذها والعملية التي نفذت قبل دقائق كانت من اليمن ضد أهداف بالأراضي المحتلة.
لقطات لعملية "مطرقة الليل" توضح كيف خدعت أمريكا إيران وهاجمتها (فيديو)
نشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات لعملية "مطرقة الليل" توضح من خلالها كيف استخدمت الولايات المتحدة الخداع وهاجمت إيران تحت جنح الظلام.
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