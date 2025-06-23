أخبار مصر: نص أقوال قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق، رامي ربيعة يودع البطولة، ترامب يلمح إلى تغيير النظام في إيران، انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

فاز مانشستر سيتي على العين الإماراتي بستة أهداف نظيفة في مباراة الفريقين في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

نفت وزارة السياحة والآثار ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل كموعد للافتتاح الرسمي لـلمتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي لافتتاح المتحف، وأن ما يتم تداوله غير صحيح.

استكملت نيابة الشروق، تحقيقاتها في واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدتهم خنقًا والاستماع لأقوال الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة.

تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: لماذا لا يكون هناك تغيير في النظام في إيران إذا كان النظام الإيراني الحالي غير قادر على "جعل إيران عظيمة مرة أخرى".

نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية، قولها: إن “كوريا الشمالية تندد بقوة بالهجوم الأمريكي على إيران”.

سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أصدرت حركة “حماس”، بيانا منذ قليل قالت فيه: “ندين التفجير الإجرامي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، وأسفر عن مقتل 20 من المدنيين الأبرياء، ونؤكّد تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشعب السوري وحكومته”.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت إن إيران لن تنهار حتى بعد "الضربة الأمريكية المؤلمة جدًا"، مشيرًا إلى أنها "لا تزال تملك ترسانة قوية من الصواريخ".

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة بورتو البرتغالي فجر غد الثلاثاء في ختام مشواره بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمام مجلس الأمن الدولي، إن بلاده تحتفظ بحق الرد على الهجوم الذي تعرضت له من قبل الولايات المتحدة.

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يتجه لعقد اجتماع جديد مع فريقه للأمن القومي.

قال الدكتور أحمد يوسف الخبير الاستراتيجي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الضربة الأمريكية للمفاعلات النووية الإيرانية تكشف خداع الرئيس الأمريكي، خاصة أنه منح الإيرانيين أسبوعين بينما قامت إسرائيل ببدء المعركة الجارية الآن، ونفس الأمر تكرر مرة أخرى بعد أن قامت الطائرات الامريكية بضرب ثلاثة مواقع إيرانية، وأكد أنه يعكس تطورا خطيرا مما يفتح باب الصراع في المنطقة.

كشف الخبير التحكيمي سمير عثمان، سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد مع باتشوكا المكسيكي في مباراة كأس العالم للأندية.

في خطوة جديدة تعكس تشديد الدولة لإجراءاتها في مواجهة الجرائم الإلكترونية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" على عقوبات صارمة بحق من يثبت تورطهم في أنشطة تهدد سلامة المجتمع وأمنه.

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين فى أنحاء العالم بتوخي مزيد من الحذر، مؤكدة أن الصراع بين إسرائيل وإيران أدى إلى اضطرابات فى حركة السفر وإغلاق للمجال الجوي بالشرق الأوسط.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، اعتراض طائرة مسيرة إيرانية فوق مدينة إيلات جنوب إسرائيل دون تفعيل صفارات الإنذار.

تنظم شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 عدد 14 رحلة جوية بواقع:

حذّرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، من أن الصراع مع إيران "يُفاقم بيئة التهديد في الولايات المتحدة"، ويزيد من احتمال وقوع هجمات إلكترونية.

تشهد اليوم الإثنين، الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس.

أفادت "وكالة إيرنا" الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن الموجة 21 لم يتم تنفيذها والعملية التي نفذت قبل دقائق كانت من اليمن ضد أهداف بالأراضي المحتلة.

نشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات لعملية "مطرقة الليل" توضح من خلالها كيف استخدمت الولايات المتحدة الخداع وهاجمت إيران تحت جنح الظلام.

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