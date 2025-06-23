حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير

نفت وزارة السياحة والآثار ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل كموعد للافتتاح الرسمي لـلمتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي لافتتاح المتحف، وأن ما يتم تداوله غير صحيح.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وأكدت الوزارة أن الإعلان عن الموعد الرسمي للافتتاح سيتم في حينه من خلال القنوات الرسمية.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أية أخبار تتعلق بهذا الحدث الهام الذي يحظى باهتمام محلي ودولي واسع.

تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير

ومن الجدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير كان من المقرر افتتاحه رسميًا في 3 يوليو المقبل، إلا أنه تم تأجيل هذا الموعد إلى الربع الأخير من العام الجاري، نظرًا لتطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، وحرصًا على أن يخرج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد.



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