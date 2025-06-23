أولمرت: إيران لن تنهار بعد الضربة الأمريكية وتمتلك ترسانة قوية من الصواريخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت إن إيران لن تنهار حتى بعد "الضربة الأمريكية المؤلمة جدًا"، مشيرًا إلى أنها "لا تزال تملك ترسانة قوية من الصواريخ".

وأضاف أولمرت: "من الغطرسة وعدم الواقعية الظن بأن ضربات استباقية ستركّع دولة يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة، ولها تراث يمتد لآلاف السنين".

وحذّر أولمرت من أن "تداعيات الهجوم الأمريكي على ستكون أوسع بكثير على المنطقة".

وأشار إلى أن "الضربة الأمريكية تفتح فرصة نادرة لإنهاء الحرب في إيران، وتشكل نقطة خروج مريحة من الحرب في غزة".

وقال أولمرت إن القصف الأمريكي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية "يغيّر قواعد اللعبة"، مشيرًا إلى أن الضربة "أجّلت، ولو مؤقتًا، خطر البرنامج النووي الإيراني".

وهاجم أولمرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا: "التجارب السابقة تفيد بأنه يعرف كيف يبدأ الحروب، لكنه يفتقر إلى القدرة والخيال والشجاعة لإنهائها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.