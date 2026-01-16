مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

18 حجم الخط

تواصل الدولة المصرية افتتاح العديد من المساجد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أدّى الرئيس السيسي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، إيذانًا بافتتاح المسجد

مسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد المسجد فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدّم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان المنطقة، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافةً إلى مركز للكشف الطبي، فضلًا عن مصلى للسيدات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس استمع، في هذا الإطار، إلى شرح من اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس بمواصلة تطوير البنية التحتية للمساجد في مصر، بما يضمن اضطلاعها برسالتها الكاملة في ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة اللازمة لبناء الإنسان وصون الوطن.

ذكرى الإسراء والمعراج

وعقب صلاة الفجر، ألقى الدكتور أسامة الأزهرى خطبة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، استعرض خلالها الحكمة والدروس المستفادة من هذه المعجزة الإلهية، موجّهًا التهنئة للرئيس وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة



وترصد فيتو أبرز جهود الدولة المصرية بقيادة السيسي في إفتتاح وتريم المساجد الكبري ومساجد آل البيت:

- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الجديدة والذى يسع 17 ألف مصلي ويعتبر درة العمارة الإسلامية الحديثة، وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية للدولة، ويمثل إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية فى مجال البناء والتشييد، ليصبح من أكبر المساجد فى المنطقة العربية.

- كما تم افتتاح مسجد مصر الكبير: المركز الثقافي الإسلامي حيث يقع مسجد مصر الكبير في قلب العاصمة الجديدة بمصر ويعد تحفة معمارية ومعلما إسلاميا بارزا ويضم المسجد مركزا ثقافيا إسلاميا ومرافق متعددة تجعل منه نموذجا للعمارة الإسلامية الحديثة والوظائف المتنوعة كما يمتد المسجد على مساحة ١١٦ فدانًا (٤٧٦ ألف متر مربع)، ويعتبر أكبر مسجد في مصر وثالث أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة

مسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الجديدة

-ويتسع المسجد لما يصل إلى ١٣٧ ألف مصلٍ، موزعين بين الساحة العلوية التي تسع ٤٠ ألف مصل والساحة السفلية التي تسع ٥٥ ألف مصل إلى جانب قاعة الصلاة الداخلية بسعة ١٢ ألف مصل.

مساجد آل البيت

- يتوسط المسجد الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة ويحده من الشمال طريق رقم ١١ والمحور الرئاسي وساحة الشعب ومن الجنوب طريق محمد بن زايد الشمالي، ويقع على هضبة بارتفاع ٢٤ مترًا.

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على إستكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيرًا إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والإستقرار والإزدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية

مسجد السيدة نفيسة

- زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) وذلك لإفتتاح أعمال التجديد بالمسجد،وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قام بتفقد المسجد، حيث استمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت بها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلي الله عليه وسلم، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على حرص مصر على إستكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد، مشيرًا إلى ما يعكسه تعلق المصريين بآل بيت رسول الله من إدراك لقيمتهم، واعتراف بفضلهم، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الشعب المصري الأمن والإستقرار والإزدهار في شهر رمضان المبارك، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية.

مقام السيدة نفيسة

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قام بأداء صلاة الفجر بالمسجد، ثم قام في الختام بزيارة مقام السيدة نفيسة

- اهتم الرئيس السيسي بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين وأضرحة آل البيت.



- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند أعمال التطوير والترميم لمسجد السيدة زينب رضي الله عنها كما تفقد الرئيس السيسي أروقة المسجد كما أدى الرئيس السيسي الصلاة داخل المسجد.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المولى عز وجل أكرم مصر بزيارة آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.

وأضاف الرئيس: عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به كانت وجهتهم مصر.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره إن آل البيت وجدوا في مصر الأمن والأمان الذي كانوا ينشدونه وهذا من فضل الله على مصر.

- أبريل من العام 2022 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة له بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين وشارك سلطان البهرة الرئيس في افتتاح المسجد برفقة أشقائه وأبنائه.

- أغسطس 2023.. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة في القاهرة بعد أعمال التطوير والترميم التي خضع لها.

وتفقد السيسي أعمال تطوير المقصورة في المسجد وأدى الصلاة فيه ورافقه خلال الزيارة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويقع المسجد في حي السيدة نفيسة أو درب السباع وهو جزء من مقبرة تاريخية أكبر تسمى القرافة أو مدينة الموتى.

ورحب الرئيس السيسي بالسلطان مفضل سيف الدين رئيس طائفة البهرة مشيدًا بالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة.

وأكد الرئيس السيسي أن مهمة طائفة البهرة في تجديد المساجد مقدرة جدا ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت.

كما أكد الرئيس السيسي أنه ثالث مناسبة عقب إفتتاح مقامات السيد الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب مؤكدا أن مصر لديها خطط كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين.

ووجه الرئيس السيسي محافظة القاهرة ببحث تعويض أصحاب المنازل المحيطة بالمساجد التي تعمل الدولة على تطويرها مثل مساجد الأضرحة وآل البيت والصالحين والصحابة.

كما ألقي مفضل سيف الدين سلطان البهرة كلمة من مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير وقال: نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله.

وأضاف سلطان البهرة: أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب.

وتابع: مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين واختارت أرض مصر سكنا وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها: يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله وأعنتمونا أعانكم الله جعل الله لكم من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا".

وقال: أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة ويبارك لكم الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة وأن ينعم علي مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء وأشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهودها فى إنارة بيوت الله.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،مؤخرا، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، ورحب الرئيس بزيارة السلطان مفضل سيف الدين إلى مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالطائفة، وبالدور الذي يقوم به السلطان والطائفة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت والمساجد الأثرية بالقاهرة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر، ومؤكدًا حرص الدولة على الاستمرار في مسار التنمية في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق التاريخية بالقاهرة، التي تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتطويرها واستعادة وجهها الحضاري.

ومن جانبه أكد سلطان البهرة تقديره البالغ للرئيس، وللجهود التنموية التي تقوم بها مصر على جميع الأصعدة، وما يشاهده من استمرار التقدم والتطوير في مصر، فضلًا عن حرص الدولة والرئيس، بشكل دائم، على تعزيز مبادئ وقيم المواطنة والتسامح، بما يعزز التعايش والسلم الاجتماعي. كما نوه سلطان البهرة إلى الدور المصري المُقدّر في دفع جهود إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيدًا بسعي مصر الدؤوب للعمل على إنهاء الحروب والنزاعات، لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الشعوب.

