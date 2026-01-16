الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

أحمد علي يُبهِر لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بأداء متفرّد

أحمد علي يُبهِر لجنة
أحمد علي يُبهِر لجنة التحكيم..تلاوة عذبة في دولة التلاوة
18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، شهدت حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة» تلاوة مميزة قدّمها القارئ المتسابق أحمد علي، عكست تطورًا واضحًا في أدائه الفني وقدرته على تقديم نموذج متماسك يجمع بين سلامة الأحكام وجمال الأداء، وهو ما لفت انتباه لجنة التحكيم وضيف الشرف على حد سواء.

الدكتور طه عبد الوهاب: أحمد علي نموذج مختلف وأداء متفرّد يرسخ تميز أحمد علي

وأشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بتلاوة أحمد علي، مؤكدًا أنه قدّم هذه الليلة نموذجًا مختلفًا يعكس شخصيته القرآنية الخاصة، قائلًا: «الله جميل، أحسنت ما شاء الله، أنت متميز طول عمرك»، في إشارة إلى استمرارية التطور والثبات في المستوى.

الشيخ حسن عبد النبي: أحمد علي..تحسن ملحوظ وسلامة في الأحكام دون أخطاء

من جانبه، أكد الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، أن قراءة أحمد علي جاءت أفضل من المراحل السابقة، مشددًا على أن أحكام التجويد كانت سليمة، ومستوى الإتقان جيد، ولا توجد أي أخطاء تُذكر، ما يعكس جدية الاستعداد والالتزام بالقواعد.

طه النعماني: أحكام تجويد رائعة وأداء قوي اليوم

وأعرب القارئ الشيخ طه النعماني عن إعجابه بما قدّمه أحمد علي، موضحًا أن أحكام التجويد جاءت رائعة، وأن المتسابق كان في أفضل حالاته خلال هذه الحلقة، ما منح التلاوة قوة وحضورًا مميزًا.

الشيخ عمر القزابري: قراءة عذبة مشبعة بأداء الكبار ومشاركة خاصة في التلاوة

وأشاد الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب وضيف شرف الحلقة، بتلاوة أحمد علي، واصفًا إياها بأنها قراءة عذبة ندية جميلة، ومشبعة بأداء القرّاء الكبار، داعيًا الله أن يزيده فتحًا ومدحًا.
وشهدت الحلقة لحظة استثنائية بمشاركة الشيخ عمر القزابري المتسابق أحمد علي في التلاوة، في مشهد حمل دلالات روحية وفنية عميقة، عكس روح البرنامج ورسالة «دولة التلاوة» في الجمع بين الأجيال والمدارس القرآنية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد علي دولة التلاوة الدكتور طه عبد الوهاب الشيخ حسن عبد النبي طة النعماني عمر القزابري

مواد متعلقة

عمر القزابري يشارك محمد كامل القراءة في «دولة التلاوة» ويشيد بأدائه

أنفاس الكبار حاضرة بلا أخطاء، محمد كامل يُبهر لجنة تحكيم «دولة التلاوة»

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

أصوات من السماء، تألق أحمد علي ومهنا ربيع بـ "دولة التلاوة" (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

مستشفى مصر للطيران 2025، افتتاح وحدة زراعة النخاع لتقليل قوائم انتظار المرضى

مستشفيات جامعة بنها تنعى أبناء الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة ضحايا حادث تسرب الغاز

لأجل غير محدد، سر رفع جلسة النواب دون تحديد تاريخ لعودة الانعقاد

بعد إعلان زواجه، ويجز ينشر أول صورة لـ نور العراقية حب حياته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أبرز مميزات محطة حاويات البحر الأحمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «مالا لبدا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 بسورة البلد

إتقان كامل للأحكام، عطية الله رمضان يبهر لجنة«دولة التلاوة»

أحمد علي يُبهِر لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بأداء متفرّد

المزيد
الجريدة الرسمية