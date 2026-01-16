أحمد علي يُبهِر لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بأداء متفرّد

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، شهدت حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة» تلاوة مميزة قدّمها القارئ المتسابق أحمد علي، عكست تطورًا واضحًا في أدائه الفني وقدرته على تقديم نموذج متماسك يجمع بين سلامة الأحكام وجمال الأداء، وهو ما لفت انتباه لجنة التحكيم وضيف الشرف على حد سواء.

الدكتور طه عبد الوهاب: أحمد علي نموذج مختلف وأداء متفرّد يرسخ تميز أحمد علي

وأشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بتلاوة أحمد علي، مؤكدًا أنه قدّم هذه الليلة نموذجًا مختلفًا يعكس شخصيته القرآنية الخاصة، قائلًا: «الله جميل، أحسنت ما شاء الله، أنت متميز طول عمرك»، في إشارة إلى استمرارية التطور والثبات في المستوى.

الشيخ حسن عبد النبي: أحمد علي..تحسن ملحوظ وسلامة في الأحكام دون أخطاء

من جانبه، أكد الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، أن قراءة أحمد علي جاءت أفضل من المراحل السابقة، مشددًا على أن أحكام التجويد كانت سليمة، ومستوى الإتقان جيد، ولا توجد أي أخطاء تُذكر، ما يعكس جدية الاستعداد والالتزام بالقواعد.

طه النعماني: أحكام تجويد رائعة وأداء قوي اليوم

وأعرب القارئ الشيخ طه النعماني عن إعجابه بما قدّمه أحمد علي، موضحًا أن أحكام التجويد جاءت رائعة، وأن المتسابق كان في أفضل حالاته خلال هذه الحلقة، ما منح التلاوة قوة وحضورًا مميزًا.

الشيخ عمر القزابري: قراءة عذبة مشبعة بأداء الكبار ومشاركة خاصة في التلاوة

وأشاد الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب وضيف شرف الحلقة، بتلاوة أحمد علي، واصفًا إياها بأنها قراءة عذبة ندية جميلة، ومشبعة بأداء القرّاء الكبار، داعيًا الله أن يزيده فتحًا ومدحًا.

وشهدت الحلقة لحظة استثنائية بمشاركة الشيخ عمر القزابري المتسابق أحمد علي في التلاوة، في مشهد حمل دلالات روحية وفنية عميقة، عكس روح البرنامج ورسالة «دولة التلاوة» في الجمع بين الأجيال والمدارس القرآنية المختلفة.

