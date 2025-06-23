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خارج الحدود

ترامب يجتمع بفريقه للأمن القومي لبحث نتائج الهجوم على إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يتجه لعقد اجتماع جديد مع فريقه للأمن القومي.

وذكر مراسل الموقع عبر "إكس" فجر الإثنين، أن "ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي في الواحدة ظهر اليوم الإثنين لمناقشة نتائج الهجوم على إيران".

واستهدفت الولايات المتحدة 3 مواقع نووية، من بينها فوردو المخصّص لتخصيب اليورانيوم والواقع في عمق الجبال، بهدف معلن هو منع إيران من الحصول على قنبلة نووية، الأمر الذي تنفي طهران السعي إليه.

وتوعدت إيران بالرد على هذا الهجوم.

وكانت ترامب عقد اجتماعات عدة مع فريقه للأمن القومي، قبيل استهداف المنشآت النووية الأيرانية.

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رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إيران

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