الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها في كل أنحاء العالم بتوخي الحذر

نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين فى أنحاء العالم بتوخي مزيد من الحذر، مؤكدة أن الصراع بين إسرائيل وإيران أدى إلى اضطرابات فى حركة السفر وإغلاق للمجال الجوي بالشرق الأوسط.

وقالت شبكة "سى إن إن" عن مصادر أمريكية إن القاذفات لم تلق قنابل خارقة للتحصينات على منشأة أصفهان خلافا لفوردو ونطنز.

وأكدت أن "منشآت أصفهان يرجح أنها لا تزال سليمة ويجب التعامل معها لمنع تطوير أسلحة نووية".

وأشارت إلى أن هناك "احتمال النجاح في أصفهان خلال المناقشات قبل تنفيذ الضربة كان محل شك أكبر من فوردو".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، إن مداخل أنفاق في مجمع أصفهان النووي الإيراني مترامي الأطراف، تضررت خلال غارات عسكرية أمريكية ليلًا.

وأضافت الوكالة: "تأكدنا من تضرر مداخل أنفاق تحت الأرض في الموقع".

وكان مسؤولون قالوا قبل هجوم إسرائيل على إيران في 13 يونيو إن معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب كان مخزنًا تحت الأرض في أصفهان.

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