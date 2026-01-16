إتقان كامل للأحكام، عطية الله رمضان يبهر لجنة«دولة التلاوة»

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، قدم القارئ المتسابق عطية الله رمضان إحدى أروع تلاواته في حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة»، والتي شهدت إعجاب لجنة التحكيم بأدائه المتقن والإحساس العالي بنغمات القرآن الكريم.

إشادة لجنة تحكيم دولة التلاوة بـ عطية الله رمضان



وأشاد الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، بصوت القارئ عطية الله رمضان وأكد أن أحكامه كانت متقنة 100%، فيما وصفه الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بأنه قدم تلاوة رائعة ومتميزة، معبرا عن إعجابه بقدرته على الحفاظ على التدفق الصوتي للآيات.

من جانبه، أشار القارئ طه النعماني إلى ذكاء المتسابق في استيعاب جميع النصائح السابقة وتطبيقها بحرفية، مشددًا على أن قراءة عطية الله كانت محكمة بكل المقاييس.

تفسير اسم القارئ وأثره على الأداء

وأكدت اللجنة أن اختيار الاسم لم يكن مصادفة، حيث قال القارئ المغربي الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب،: «اسم عطية الله رمضان على مسمى، فكل عطية أعظم أن يكون اللسان لهجا بكلام الله»، مشيرين إلى أن هذا الانسجام بين الاسم والمضمون يعكس إخلاص المتسابق وعمق اتصاله بالقرآن.

وأنهى القارئ عطية الله رمضان تلاوته وسط تصفيق لجنة مسابقة دولة التلاوة والمشاهدين، حيث اعتبر الجميع أن الأداء يعكس مستوى متقدمًا من الإتقان والمهارة، ويضعه في دائرة المنافسة القوية للفوز في هذه الجولة الحاسمة من البرنامج.

