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خارج الحدود

خامنئي يتوعد إسرائيل: العدو الصهيوني ارتكبت خطأ فادحا ويجب معاقبته

المرشد الإيراني علي
المرشد الإيراني علي خامنئي، فيتو

قال المرشد الإيراني علي خامنئي في تغريدة على موقع "إكس"، اليوم الإثنين، إن "العدو الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وجريمة جسيمة ويجب أن يعاقب.. وهو يعاقب الآن".

 

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل حاليا على اعتراض التهديد.


وأضاف جيش الاحتلال: "عند تلقي الإنذار، يطلب من الجمهور التوجه فورا إلى الملاجئ المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر. مغادرة الملاجئ مسموح بها فقط بعد توجيهات صريحة من الجهات المختصة. يرجى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

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العدو الصهيوني المرشد الإيراني على خامنئي المرشد الايراني خامنئي علي خامنئي

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