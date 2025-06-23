إعلام إيراني: الموجة 21 لم يتم تنفيذها والصاروخ الأخير كان من اليمن

أفادت "وكالة إيرنا" الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن الموجة 21 لم يتم تنفيذها والعملية التي نفذت قبل دقائق كانت من اليمن ضد أهداف بالأراضي المحتلة.

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل حاليا على اعتراض التهديد.



وأضاف جيش الاحتلال: "عند تلقي الإنذار، يطلب من الجمهور التوجه فورا إلى الملاجئ المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر. مغادرة الملاجئ مسموح بها فقط بعد توجيهات صريحة من الجهات المختصة. يرجى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.