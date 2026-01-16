الجمعة 16 يناير 2026
مستشفيات جامعة بنها تنعى أبناء الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة ضحايا حادث تسرب الغاز

نعت إدارة مستشفيات جامعة بنها، برئاسة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وجميع العاملين، أبناء الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، الذين وافتهم المنية في حادث أليم إثر تسرب غاز، ووفاة أولادها الخمسة.

وأعربت إدارة مستشفيات جامعة بنها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد أبناءها بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يُلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وأكدت إدارة المستشفيات تضامنها الكامل مع أسرة الدكتورة ابتسام نصر في هذا المصاب الجلل، سائلين الله أن يحفظ الجميع من فواجع الأقدار.

كانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغًا عن الحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المنزل وبعد الفحص، تم التأكد من وفاة الأشقاء الخمسة، ونُقلت الجثامين إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العام تعاين موقع وفاة 5 أشقاء في تسريب غاز ببنها 

وتواصل النيابة العامة التحقيقات، وقررت ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب  وفاة 5 أشقاء في قرية ميت عاصم مركز بنها  والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وأكدت المصادر الأولية أن الحادث نجم عن تسرب الغاز، مع استمرار فحص الموقع لمعرفة الأسباب الفنية، وسط دعوات الأهالي للالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل حفاظًا على الأرواح.

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

