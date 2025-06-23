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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على تفجير كنيسة مار إلياس شرق العاصمة السورية

كنيسة مار إلياس،
كنيسة مار إلياس، فيتو

 أصدرت حركة “حماس”، بيانا منذ قليل قالت فيه: “ندين التفجير الإجرامي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، وأسفر عن مقتل 20 من المدنيين الأبرياء، ونؤكّد تضامننا ووقوفنا إلى جانب الشعب السوري وحكومته”.

وأضافت “حماس”: “نعزّي الشعب السوري وأسر الضحايا، وندعو الله أن يمنّ بالشفاء العاجل على جرحى هذا الاعتداء الآثم، ونؤكّد ثقتنا الكاملة بقدرة الشعب السوري الشقيق، بكل مكوّناته على تجاوز آثار هذه الجريمة، وتجسيد معاني الوحدة والتعاضد، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار والتنمية”.

انفجار في كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة شرق العاصمة دمشق


وكانت وسائل إعلام سورية، أمس الأحد، أفادت بوقوع انفجار في كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة شرق العاصمة دمشق.


وذكرت وسائل إعلام سورية، أن الانفجار الذي نفذه انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين كحصيلة أولية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني، قوله إن ضحايا وقعوا جراء هجوم إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق.

 

هجوم إرهابي استهدف الكنيسة أثناء إقامة قداس


وأفاد شهود عيان لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن هجومًا إرهابيًا استهدف الكنيسة أثناء إقامة قداس.

 

في السياق ذاته، ذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن انتحاريًا فجر نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة، وقوى الأمن الداخلي السورية فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المنطقة وسط أعمال فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا.

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كنيسة مار إلياس دمشق

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