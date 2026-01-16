الجمعة 16 يناير 2026
دين ودنيا

خشوع نادر وصفاء روحي، «دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ المنشاوي ويستحضر إرثه القرآني الخالد

برنامج «دولة التلاوة»
برنامج «دولة التلاوة» يحتفي بإمام الخشوع الشيخ المنشاوي
المنشاوي، خصّص برنامج «دولة التلاوة» فقرة مميزة للاحتفاء بالشيخ الجليل محمد صديق المنشاوي، أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، والذي ترك بصمة خالدة في وجدان المستمعين بصوته الخاشع وأدائه الصادق الذي لامس القلوب قبل الآذان.

الشيخ الشعراوي: من أراد أن يستمع إلى خشوع القرآن فليستمع إلى المنشاوي

واستعاد برنامج دولة التلاوة شهادة خالدة للشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي قال عن الشيخ المنشاوي: «من أراد أن يستمع لخشوع القرآن فليستمع إلى صوت محمد صديق المنشاوي»، وهي شهادة تلخص مدرسة كاملة في التلاوة تقوم على الصدق والتجرد والخضوع الكامل لمعاني الآيات.

محمد صديق المنشاوي..هرم الخشوع الذي لمع في سماء القرّاء دون ضجيج

لم يكن بروز الشيخ محمد صديق المنشاوي قائمًا على الزخرفة الصوتية أو المبالغة في الأداء، بل لمع اسمه في سماء القرّاء لما اتسم به من خشوع نادر وصفاء روحي، حتى لقّبه محبوه وعشّاق صوته بـ«هرم الخشوع»، في إشارة إلى ثبات مكانته وسمو أدائه عبر الأجيال.

مسابقة دولة التلاوة، هذا وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من المتخصصين، هم: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إلى جانب الداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

ويستضيف البرنامج عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إضافة إلى القرّاء الكبار أحمد نعينع، وعبد الفتاح الطاروطي، وجابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، إلى جانب القارئ المغربي عمر القزابري.

معنى «مالا لبدا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 بسورة البلد

إتقان كامل للأحكام، عطية الله رمضان يبهر لجنة«دولة التلاوة»

أحمد علي يُبهِر لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بأداء متفرّد

