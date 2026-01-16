بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

18 حجم الخط

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بـ محافظة بني سويف باشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة تحتوي على "أرز وبسلة وفراخ" داخل منزلهم في إحدى قرى مركز بني سويف.

بلاغ إصابة أسرة باشتباه تسمم غذائي ببني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي وهم يعانون من حالة إعياء شديدة وقيء مستمر، هم: هاني م. ع، 50 عامًا، وزوجته سحر م. ع، 45 عامًا، وأبناؤهما منة، 22 عامًا، سما، 15 عامًا، ونور الهدى، 13 عامًا.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

وقالت مصادر طبية إن الفريق الطبي بالمستشفى قدم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، قبل وضعهم تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالتهم الصحية والتأكد من استقرارها، مع مراقبة أي مضاعفات محتملة نتيجة التسمم الغذائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

