مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: قواتنا ستحدد توقيت الرد على الهجمات الأمريكية

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمام مجلس الأمن الدولي، إن بلاده تحتفظ بحق الرد على الهجوم الذي تعرضت له من قبل الولايات المتحدة.



وأضاف إيرواني: "قواتنا المسلحة ستحدد توقيت وطبيعة ونطاق الرد المتناسب على الهجمات الأمريكية".

وأكد أن "كل المزاعم الأمريكية تجاه طهران لا أساس لها وبلا سند قانوني ولها دوافع سياسية".

وتابع: "الولايات المتحدة اختلقت الذرائع للهجوم على بلدي".

واعتبر أن "العدوان الأمريكي انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ضحت بأمنها دعما لنتنياهو".

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأحد، إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس بشأن الوضع في الشرق الأوسط بعد الضربات الأميركية على إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، بأن "وزير الخارجية عباس عراقجي وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس ومسؤولين روس رفيعي المستوى".

وأشارت إلى أن المحادثات ستركز على التطورات في الشرق الأوسط والعالم عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وفي مؤتمر صحفي عقده، الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، أوضح عراقجي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن روسيا كانت طرفا دائما في المفاوضات النووية، مؤكدا أن طهران أطلعت موسكو بشكل منتظم على نتائج محادثاتها الأخيرة مع أميركا.

وذكر عراقجي أن "الإدارة الأميركية مسؤولة بشكل كامل عن التداعيات الخطيرة للعدوان على إيران"

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