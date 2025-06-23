الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بورتو البرتغالي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة قوية قبل مواجهة بورتو البرتغالي فجر غد الثلاثاء في ختام مشواره بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

إصابة ياسر إبراهيم

وتأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن مباراة بورتو البرتغالي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة في تدريبات المارد الأحمر.

وتعد مواجهة بورتو والنادي الأهلي، هي الأولى التي تجمع الفريقين سويا، حيث لم يسبق وأن التقى الطرفان في أي مواجهة سابقة.

وبالرغم من خلو سجل مواجهات الأهلي وبورتو، إلا أن سجل مواجهات الأحمر مع الأندية البرتغالية حافل، حيث سبق والتقت القلعة الحمراء مع بنفيكا البرتغالي في مواجهتين.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية البرتغالية

تعود الذاكرة إلى تاريخ مواجهات "المارد الأحمر" أمام الأندية البرتغالية، والذي يشهد تفوقًا لافتًا لصالح بطل إفريقيا، من خلال مواجهتين جمعته بنادي بنفيكا العريق.

الأهلي وبنفيكا 1962، فيتو

في يونيو عام 1962، كانت المواجهة الأولي حينما استضاف الأهلي فريق بنفيكا البرتغالي، بطل أوروبا في آخر نسختين حينها، في مباراة ودية أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

الأهلي وبنفيكا 2007، فيتو

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، حيث سجل أهداف الفريق كل من بدوي عبد الفتاح “هدفين” وطه إسماعيل، بينما أحرز لبنفيكا أسطورته الشهيرة إيزيبيو وزميله جوزيه أجواش.

وتجدد اللقاء بين الفريقين في يوليو 2007، خلال احتفالات الأهلي بمرور 100 عام على تأسيسه، وذلك في مباراة ودية أقيمت أيضا بالقاهرة، ونجح الأهلي في تكرار الفوز، هذه المرة بنتيجة 2-1، حيث افتتح شادي محمد التسجيل من ركلة جزاء، وأضاف أسامة حسني الهدف الثاني، في حين سجل جواو باولو هدف بنفيكا الوحيد.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

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