نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية، قولها: إن “كوريا الشمالية تندد بقوة بالهجوم الأمريكي على إيران”.

كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران

وقالت وكالة الأنباء الكورية، إن “أمريكا استغلت المصالح الأمنية لدولة ذات سيادة”.

كوريا الشمالية تدين هجمات إسرائيل على إيران

وكانت كوريا الشمالية قد أعربت عن إدانتها للهجمات التي تشنها إسرائيل على إيران، محذرةً من أنها "تُنذر بحرب شاملة جديدة في الشرق الأوسط"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

ووصفت كوريا الشمالية تصرفات إسرائيل بأنها "انتهاك غير قانوني لسيادة إيران وجريمة ضد الإنسانية".

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية: "الوضع الخطير الحالي الذي يشهده العالم يُثبت بوضوح أن إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والغرب، كيان سرطاني يهدد السلام في الشرق الأوسط، ومسؤول رئيسي عن تدمير السلام والأمن العالميين".

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