خبير إستراتيجي يرد على ترامب: تغيير النظام الإيراني مسألة شديدة التعقيد

قال الدكتور أحمد يوسف الخبير الأستراتيجي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الضربة الأمريكية للمفاعلات النووية الإيرانية تكشف خداع الرئيس الأمريكي، خاصة أنه منح الإيرانيين أسبوعين بينما قامت إسرائيل ببدء المعركة الجارية الآن، ونفس الأمر تكرر مرة أخرى بعد أن قامت الطائرات الامريكية بضرب ثلاثة مواقع إيرانية، وأكد أنه يعكس تطورا خطيرا مما يفتح باب الصراع في المنطقة.

خطورة الضربات الامريكيه لـ إيران

وأكد الدكتور أحمد يوسف في تصريح لـ “فيتو”، أن أحد السيناريوهات هو أن توجيه إيران ضربات لأهداف أمريكية مثل الوجود البحري في المنطقة، وقد يكون هناك تصعيد أكثر ضد القواعد الأمريكية، خاصة وأن دوائر صنع القرار الإيراني فكرت في هذا الأمر، لكن ماذا سيكون رد الفعل الأمريكي المقابل خاصة وأن المواقف الدولية لن تتسم بالخطورة، فالموقف الصيني والروسى والباكستاني الداعمة لإيران أكثر ما يمكن أن يقدمونه هو مدها بالسلاح.

التنازل غير وارد في قاموس القيادة الإيرانية



وواصل الدكتور أحمد يوسف حديثه قائلا: تغيير النظام الإيراني هي مسألة شديدة التعقيد خاصة وأن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها على البلدان كلها تشير إلى إخفاقات متكررة، فلا توجد مواجهة عسكرية واحدة انتصرت فيها الولايات المتحدة الأمريكية رغم إحداثها دمارا كبيرا وكل مغامراتها انتهت بالهزائم، في أفغانستان وبيروت والعراق والصومال فى تسعينات القرن الماضي.

ترامب يلمح إلى تغيير النظام في إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تساءل عبر منصة “تروث سوشيال”: لماذا لا يكون هناك تغيير في النظام في إيران إذا كان النظام الإيراني الحالي غير قادر على "جعل إيران عظيمة مرة أخرى".

وقال ترامب: "ليس من الصحيح سياسيا استخدام مصطلح "تغيير النظام"، ولكن إذا كان النظام الإيراني الحالي غير قادر على جعل إيران عظيمة مرة أخرى.. لماذا لا يكون هناك تغيير في النظام في إيران؟".

من ناحيته، ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالقصف الأمريكي على المنشآت النووية بإيران، واصفا ما جرى بالأحداث الشنيعة والذي ستكون له عواقب وخيمة، وأكد الوزير الإيراني في أول تصريح من هذا المستوى بعد القصف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية الليلة الماضية، أن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها.

وقال عراقجي: "ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية"، وتابع الوزير: "أحداث هذا الصباح شنيعة، وستكون لها عواقب وخيمة، وإيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.