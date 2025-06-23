رامي ربيعة يودع البطولة، مانشستر سيتي يكتسح العين بسداسية ويتأهل لدور الـ16

فاز مانشستر سيتي على العين الإماراتي بستة أهداف نظيفة في مباراة الفريقين في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة مانشستر سيتي والعين

وتقدم إلكاي جوندوجان بالهدف الأول لمان سيتي بالدقيقة 9 قبل أن يسجل إيشيفيري الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة بالدقيقة 28.

ثم سجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 45 تسبب فيها رامي ربيعة.

ثم سجل جوندوجان الهدف الرابع ثم أوسكار بوب الخامس والبديل رايان شرقي الهدف السادس.

وتأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر من البطولة بينما ودع رامي ربيعة وزملاؤه البطولة.

وكشف فريقا العين الإماراتي ومانشستر سيتي عن تشكيلتيهما لمباراة الفريقين في الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم للأندية.

ويتواجد العين الإماراتي في المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية، مع يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام العين في كأس العالم للأندية

تشكيل العين

موعد مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025



اقيمت مباراة العين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، فجر الإثنين 23 يونيو 2025، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة العين ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية



تنقل مباراة مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 على شبكة "DAZN" صاحبة حقوق جميع مباريات البطولة، وستذاع مجانا باللغة العربية عبر موقعها الرسمي.

وتلقى العين الإماراتي هزيمة ثقيلة أمام يوفنتوس الإيطالي، بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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