بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

دولة التلاوة، انطلقت مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة من تصفيات برنامج «دولة التلاوة» في أجواء تنافسية مشحونة بالإبداع والتميّز، حيث يقترب البرنامج من محطاته الحاسمة لاختيار أفضل الأصوات القرآنية المشاركة في الموسم الأول.

الحلقة 19 من برنامج دولة التلاوة تُعرض الليلة ضمن ثالث حلقات الجولة الخامسة من التصفيات

مسابقة دولة التلاوة، تُعرض اليوم الحلقة التاسعة عشرة من برنامج «دولة التلاوة»، وهي ثالث حلقات الجولة الخامسة من التصفيات، في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر عدد من القنوات الفضائية، هي: قناة الناس، وقناة الحياة، وقناة CBC، وقناة مصر لـ القرآن الكريم، إلى جانب بثها عبر منصّات وزارة الأوقاف المصرية ومنصّة Watch It الرقمية.

منافسة قوية بين ثلاثة قرّاء وضيف شرف من المغرب بدولة التلاوة

تشهد الحلقة منافسة مباشرة بين ثلاثة من القرّاء المتأهلين، هم: محمد محمد كامل، وعطية الله رمضان، وأحمد محمد علي، وسط ترقّب كبير من جمهور البرنامج. ويحلّ القارئ المغربي الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب، ضيف شرف على الحلقة، في حضور يضيف بعدًا دوليًا وروحًا خاصة للمنافسات.

نظام القراءة الحرّة يفرض تحديًا فنيًا عالي المستوى على المتسابقين ببرنامج دولة التلاوة

تعتمد الجولة الخامسة من التصفيات على نظام القراءة الحرّة، حيث يطلب أحد أعضاء لجنة التحكيم من القارئ اختيار رقم من 1 إلى 6، ويرتبط كل رقم بآيات محددة من سور مختلفة، ما يضع المتسابق أمام اختبار حقيقي لقدراته في الحفظ، والتجويد، والتحكم في المقامات الصوتية.

تقييم صارم وفق أحكام التجويد والمقامات وخروج الأقل درجات بمسابقة دولة الدولة

في ختام كل حلقة من مسابقة دولة التلاوة، تقوم لجنة التحكيم بتقييم أداء القرّاء بناءً على مدى إتقان أحكام التجويد، وحسن توظيف المقامات، وجودة الأداء الصوتي، ليغادر المنافسة من يحصل على أقل الدرجات، ضمن نظام تصاعدي يقود في النهاية إلى اختيار الفائزين.

مواعيد عرض وإعادة برنامج دولة التلاوة عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية

ويُذاع برنامج دولة التلاوة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، فيما تُعرض الإعادة يومي السبت والأحد في الخامسة صباحًا والواحدة ظهرًا، عبر القنوات نفسها والمنصات الرقمية التابعة لوزارة الأوقاف.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تجمع بين الخبرة الشرعية والصوتية والدعوية

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من المتخصصين، هم: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إلى جانب الداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

ضيوف شرف من كبار العلماء والقرّاء في مصر والعالم تشارك في دولة التلاوة

ويستضيف البرنامج عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إضافة إلى القرّاء الكبار أحمد نعينع، وعبد الفتاح الطاروطي، وجابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، إلى جانب القارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز مليونية وفرصة لإمامة التراويح بالحسين الشريف حال الفوز بمسابقة دولة التلاوة

يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على جائزة مالية قدرها مليون جنيه لكل فرع، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا وبثّه عبر قناة مصر للقرآن الكريم، وإمامة صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل، فيما تُمنح جوائز مالية للمركزين الثاني والثالث بقيم 500 ألف و250 ألف جنيه.

برنامج دولة التلاوة مستمر حتى رمضان بتعاون بين الأوقاف والمتحدة

ومن المتوقع أن يستمر عرض برنامج «دولة التلاوة»، الذي يُعد ثمرة تعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حتى أولى ليالي شهر رمضان المبارك، حيث تُعرض الحلقة النهائية للموسم الأول، وتتويج الأصوات الفائزة.

