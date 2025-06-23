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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن إسقاط مسيرة في سماء إيلات

إسقاط مسيرة، فيتو
إسقاط مسيرة، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، اعتراض طائرة مسيرة إيرانية فوق مدينة إيلات جنوب إسرائيل دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه أطلق صواريخ اعتراضية وتم إسقاط المسيرة قبل دخولها إلى أراضي الكيان الصهيوني. 

وفي وقت سابق الإثنين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، أنه اعترض صاروخا باليستيا واحدا أطلق باتجاه إسرائيل تم اعتراضه بنجاح.

وأشار  إلى عدم ورود تقارير عن أضرار أو إصابات جراء الهجوم.

بدورها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن المواطنين بإمكانهم مغادرة الملاجئ والأماكن المحمية.

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طائرة مسيرة إيرانية مدينة ايلات إسرائيل

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