أخبار مصر: انطلاق ماراثون الثانوية 2025، الأهلي يحصد مليون دولار بعد التعادل مع إنتر ميامي، طوارئ بالمترو، التشخيص الأولي لإصابة إمام عاشور

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، اليوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

ينتظر النادي الأهلي الحصول على مليون دولار بعد تعادله السلبي وفقا للمكافآت المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك إنتر ميامي.

أكدت الفحوصات الطبية الأولية وجود اشتباه في إصابة إمام عاشور، لاعب الأهلي، بكسر في عظمة الترقوة بعد إصابته أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، حيث يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية بعد نقله إلى أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان على إصابته.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا من 1:2 درجة مئوية اليوم الأحد ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

يشهد اليوم الأحد 15 يونيو 2025، إقامة عدة مباريات مهمة في بطولة كأس العالم للأندية.

سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أكد الإسباني ريبيرو مدرب الأهلي أن فريقه أهدر العديد من الفرص في مباراة إنتر ميامي وكان يتمنى الخروج بالنقاط الثلاث بعد المباراة.

أعلنت شركات المترو حالة الطوارئ مع بدء امتحانات الثانوية العامة لتقديم أفضل خدمة للطلاب والتيسير عليهم من خلال الرقابة على التشغيل وإضافة قطارات وقت الذورة لتقليل الزحام إن وجد.

انتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد هارد روك في افتتاح مونديال الأندية.

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، الأحد، عن مصدر مطلع قوله إن بعض الصواريخ التي قصفت تل أبيب فجر اليوم مزودة برؤوس حربية تصل إلى 1.5 طن، وهي شديدة الانفجار.

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، محاكمة 70 متهما بـاللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 56 لسنة 2025.

أكد خافيير ماسكيرانو، المدير الفنى لفريق إنتر ميامي الأمريكي، أنه فخور باللاعبين بعدما قاتلوا للنهاية خلال مواجهة الأهلي، التي انتهت بالتعادل السلبى، فجر اليوم الأحد، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان أصدره منذ قليل، استهداف وتدمير منشآت إنتاج وقود المقاتلات ومراكز تزويد الطاقة التابعة للكيان الصهيوني، وذلك ضمن المرحلة الجديدة من عملية "الوعد الصادق 3".

تشهد البلاد خلال فصل الصيف موجات متكررة من ارتفاع درجات الحرارة، تصل في بعض الأحيان إلى معدلات قياسية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

أطلقت إيران ليل السبت-الأحد موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا.

خرج إمام عاشور لاعب الأهلي، مصابا من مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ، فجر الأحد.

أعلن بشكل رسمي افتتاح مونديال الأندية أمريكا 2025 من خلال حفل افتتاح مبهر استمر عشر دقائق فقط قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي التي تنطلق بعد قليل.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم مواطنيها إلى مغادرة إيران على الفور، مع تزايد المخاطر في البلاد التي تشهد وضعًا أمنيًّا متدهورًا، وسط الحرب مع إسرائيل.

أكد الإسباني ريبيرو مدرب الأهلي أن فريقه أهدر العديد من الفرص في مباراة إنتر ميامي وكان يتمنى الخروج بالنقاط الثلاث بعد المباراة.

تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نقل صناديق أوراق أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية بامتحانات الثانوية العامة 2025 إلى لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية في أول أيام انطلاقها.

قال محمد دشناوي خبير أسواق المال، إن الأسواق لا تنتظر الأخبار، بل تتحرك بتوقعات المتغيرات فالسياسة لا تطرق باب الاقتصاد بل تقتحمه، لافتا إلى ما حدث بجلسة الخميس الماضي والتي لم تكن مجرد تراجع عابر في المؤشرات، بل لحظة اختبار حقيقية لدرجة التماسك الهيكلي في الأسواق العربية، وخاصة السوق المصري، الذي تحرك في اتجاه الهبوط بمجرد تصاعد التوتر الإقليمي بفعل الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

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