أخبار مصر: انطلاق ماراثون الثانوية 2025، الأهلي يحصد مليون دولار بعد التعادل مع إنتر ميامي، طوارئ بالمترو، التشخيص الأولي لإصابة إمام عاشور
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2025 اليوم بالتربية الوطنية والدينية
ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، اليوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.
الأهلي يحصد مليون دولار بعد التعادل أمام إنتر ميامي
ينتظر النادي الأهلي الحصول على مليون دولار بعد تعادله السلبي وفقا للمكافآت المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك إنتر ميامي.
التشخيص الأولي لإصابة إمام عاشور وخطوة منتظرة
أكدت الفحوصات الطبية الأولية وجود اشتباه في إصابة إمام عاشور، لاعب الأهلي، بكسر في عظمة الترقوة بعد إصابته أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، حيث يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية بعد نقله إلى أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان على إصابته.
بداية الانفراجة، انخفاض بدرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا من 1:2 درجة مئوية اليوم الأحد ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
أبرزها باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد، مواعيد مباريات اليوم الأحد بكأس العالم للأندية
يشهد اليوم الأحد 15 يونيو 2025، إقامة عدة مباريات مهمة في بطولة كأس العالم للأندية.
9 جنيهات انخفاضًا في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 15 يونيو 2025
سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
أول تعليق من ريبيرو بعد تعادل الأهلي أمام إنتر ميامي
أكد الإسباني ريبيرو مدرب الأهلي أن فريقه أهدر العديد من الفرص في مباراة إنتر ميامي وكان يتمنى الخروج بالنقاط الثلاث بعد المباراة.
طوارئ بالمترو بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة
أعلنت شركات المترو حالة الطوارئ مع بدء امتحانات الثانوية العامة لتقديم أفضل خدمة للطلاب والتيسير عليهم من خلال الرقابة على التشغيل وإضافة قطارات وقت الذورة لتقليل الزحام إن وجد.
الأهلي يكتفي بتعادل مخيب للآمال أمام إنتر ميامي في افتتاح المونديال (صور)
انتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد هارد روك في افتتاح مونديال الأندية.
إعلام إيراني: بعض الصواريخ التي قصفت تل أبيب فجر اليوم مزودة برؤوس حربية تزن 1.5 طن
نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، الأحد، عن مصدر مطلع قوله إن بعض الصواريخ التي قصفت تل أبيب فجر اليوم مزودة برؤوس حربية تصل إلى 1.5 طن، وهي شديدة الانفجار.
اليوم، نظر محاكمة 70 متهما بـ خلية اللجان الإدارية للإخوان
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، محاكمة 70 متهما بـاللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 56 لسنة 2025.
ماذا قال ماسكيرانو عن تعادل إنتر ميامي أمام الأهلي؟
أكد خافيير ماسكيرانو، المدير الفنى لفريق إنتر ميامي الأمريكي، أنه فخور باللاعبين بعدما قاتلوا للنهاية خلال مواجهة الأهلي، التي انتهت بالتعادل السلبى، فجر اليوم الأحد، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.
الحرس الثوري الإيراني: تدمير مراكز تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود والطاقة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان أصدره منذ قليل، استهداف وتدمير منشآت إنتاج وقود المقاتلات ومراكز تزويد الطاقة التابعة للكيان الصهيوني، وذلك ضمن المرحلة الجديدة من عملية "الوعد الصادق 3".
في موجات الحر الشديدة، نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
تشهد البلاد خلال فصل الصيف موجات متكررة من ارتفاع درجات الحرارة، تصل في بعض الأحيان إلى معدلات قياسية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
3 قتلى و130 جريحًا و35 مفقودًا حصيلة الضربات الإيرانية على إسرائيل (فيديو)
أطلقت إيران ليل السبت-الأحد موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا.
بعد إصابته، إمام عاشور يبكي أثناء استبداله في مباراة الأهلي وإنتر ميامي (فيديو)
خرج إمام عاشور لاعب الأهلي، مصابا من مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025
بـ 50 صاروخا إيرانيا، انفجارات في مطار بن جوريون وتل أبيب (فيديو)
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ، فجر الأحد.
افتتاح تاريخي لمونديال الأندية 2025 بأمريكا (فيديو وصور)
أعلن بشكل رسمي افتتاح مونديال الأندية أمريكا 2025 من خلال حفل افتتاح مبهر استمر عشر دقائق فقط قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي التي تنطلق بعد قليل.
واشنطن تحث رعاياها على مغادرة إيران فورًا
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم مواطنيها إلى مغادرة إيران على الفور، مع تزايد المخاطر في البلاد التي تشهد وضعًا أمنيًّا متدهورًا، وسط الحرب مع إسرائيل.
أول تعليق من ريبيرو بعد تعادل الأهلي أمام إنتر ميامي
أكد الإسباني ريبيرو مدرب الأهلي أن فريقه أهدر العديد من الفرص في مباراة إنتر ميامي وكان يتمنى الخروج بالنقاط الثلاث بعد المباراة.
التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 إلى اللجان
تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نقل صناديق أوراق أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية بامتحانات الثانوية العامة 2025 إلى لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية في أول أيام انطلاقها.
خبير يرصد تأثيرات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد
قال محمد دشناوي خبير أسواق المال، إن الأسواق لا تنتظر الأخبار، بل تتحرك بتوقعات المتغيرات فالسياسة لا تطرق باب الاقتصاد بل تقتحمه، لافتا إلى ما حدث بجلسة الخميس الماضي والتي لم تكن مجرد تراجع عابر في المؤشرات، بل لحظة اختبار حقيقية لدرجة التماسك الهيكلي في الأسواق العربية، وخاصة السوق المصري، الذي تحرك في اتجاه الهبوط بمجرد تصاعد التوتر الإقليمي بفعل الضربة الإسرائيلية الأخيرة.
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