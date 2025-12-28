الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير، بنتيجة 0/1 للسبيرز، في المباراة التي تقام، مساء اليوم الأحد، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أرشي جراي هدف توتنهام في شباك كريستال بالاس في الدقيقة 42.

تشكيل كريستال بالاس ضد توتنهام

ضم تشكيل كريستال بالاس بقيادة مديره الفني أوليفر جلاسنر:

حراسة المرمى: هيندرسون.

خط الدفاع: ليرما- لاكرويكس- جيهي.

خط الوسط: كلاين- ويل- وارتون- ميتشيل.

خط الهجوم: بينو- ماتيتا- ديفيني.

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس

كما ضم تشكيل توتنهام بقيادة مديره الفني فرانك توماس:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو- دانسو- فان دي فين- سبينس.

خط الوسط: بينتانكور- بيرجفال- جراي.

خط الهجوم: محمد قدوس- ريتشارليسون- كولو مواني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن كالتالي:

1. آرسنال (42 نقطة)

2. مانشستر سيتي (40 نقطة)

3. أستون فيلا (39 نقطة)

4. ليفربول (32 نقطة)

5. تشيلسي (29 نقطة)

6. مانشستر يونايتد (29 نقطة)

7. سندرلاند (27 نقطة)

8. برينتفورد (26 نقطة)

9. كريستال بالاس (26 نقطة)

10. فولهام (26 نقطة)

11. إيفرتون (25 نقطة)

12. برايتون (24 نقطة)

13. نيوكاسل (23 نقطة)

14. توتنهام (22 نقطة)

15. بورنموث (22 نقطة)

16. ليدز (19 نقطة)

17. نوتنجهام فورست (18 نقطة)

18. وست هام (13 نقطة)

19. بيرنلي (12 نقطة)

20. وولفرهامبتون (نقطتان)



