الحرس الثوري الإيراني: تدمير مراكز تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود والطاقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان أصدره منذ قليل، استهداف وتدمير منشآت إنتاج وقود المقاتلات ومراكز تزويد الطاقة التابعة للكيان الصهيوني، وذلك ضمن المرحلة الجديدة من عملية "الوعد الصادق 3".



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الحرس الثوري الإيراني قال في بيانه الثاني، في إطار استمرار العملية الهجومية – المركبة "الوعد الصادق 3"، التي جاءت ردًا على اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني اليوم، استُهدفت منشآت إنتاج وقود الطائرات ومراكز تأمين الطاقة التابعة للكيان، عبر هجوم واسع باستخدام أعداد كبيرة من المسيّرات والصواريخ.

وأكد البيان أن العمليات الهجومية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتواصل بشكل أشدّ وأوسع نطاقًا، في حال استمرار الاعتداءات والاستفزازات من قبل الكيان الصهيوني.

وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوة الجوفضاء في حرس الثورة، والمقر المشترك للدفاع الجوي في البلاد، نجحت في اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز، و10 طائرات مسيّرة، وعشرات الطائرات الصغيرة المتسللة التابعة للجيش الصهيوني، في المناطق التي شهدت الاشتباكات داخل البلاد.

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