في موجات الحر الشديدة، نصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال فصل الصيف موجات متكررة من ارتفاع درجات الحرارة، تصل في بعض الأحيان إلى معدلات قياسية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويؤكد خبراء الأرصاد والأطباء أن التعامل الصحيح مع موجات الحر يمكن أن يقي من مضاعفات صحية خطيرة مثل ضربة الشمس أو الجفاف أو الإجهاد الحراري.

شرب المياه بانتظام

أولى النصائح التي لا بد من الالتزام بها هي الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم، حتى في حال عدم الشعور بالعطش. فالجسم يفقد كميات كبيرة من السوائل عن طريق التعرق، ويجب تعويضها لتجنب الجفاف، الذي قد يؤدي إلى انخفاض الضغط، الدوخة، والتعب العام.

تجنب التعرض المباشر للشمس

ينصح الأطباء بعدم البقاء في الأماكن المكشوفة خلال فترات الذروة، والتي تمتد عادة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، وإذا كان من الضروري الخروج، يجب استخدام قبعات الرأس أو المظلات الشمسية وارتداء نظارات شمسية.

ارتداء الملابس المناسبة

من الضروري اختيار ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة بألوان فاتحة، لأنها تعكس أشعة الشمس ولا تمتص الحرارة، بعكس الأقمشة الثقيلة والداكنة التي تزيد الشعور بالحرارة وتعيق التهوية.

التغذية الخفيفة وتجنّب الدسم

يفضل تناول وجبات خفيفة تحتوي على الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالمياه والألياف، مثل البطيخ والخيار والبرتقال. وفي المقابل، يجب تجنّب الأطعمة الدسمة والمقلية لأنها تبطئ الهضم وتزيد من الشعور بالخمول والحر.

التهوية الجيدة واستخدام المراوح

إذا لم يكن التكييف متاحًا، فإن التهوية الجيدة للمكان باستخدام المراوح أو فتح النوافذ في ساعات الصباح الباكر أو الليل يساعد على تقليل درجات الحرارة داخل المنازل، ويمنع تراكم الرطوبة والحرارة.

الانتباه لكبار السن والأطفال

الفئات الأكثر عرضة لخطر الإجهاد الحراري هم كبار السن والأطفال ومرضى السكري وضغط الدم، لذا، يجب مراقبة حالتهم باستمرار، وتقديم السوائل لهم بانتظام، وتجنب تعرضهم لأشعة الشمس.

الاستحمام بالماء الفاتر

الاستحمام بالماء الفاتر أو تمرير فوطة مبللة على الجسم يساعد على خفض حرارة الجسم وتحقيق انتعاش سريع، خاصة في أوقات الذروة.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإرشادات الوقائية لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناجمة عن الطقس الحار، خاصةً مع زيادة احتمالات الإصابة بـ«ضربات الشمس» أو الإجهاد الحراري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية، حيث أن الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من أكثر الحالات خطورة في فصل الصيف، موضحا أنهما يختلفان في الأعراض ودرجة الخطورة.

وأوضح «عبدالغفار» إن الإجهاد الحراري، يحدث بسبب فقدان الجسم للسوائل والأملاح نتيجة التعرض للحرارة الشديدة، وتتراوح أعراضه ما بين الصداع، والدوخة، والتشنجات العضلية، والتعرق الغزير، مع شحوب الجلد، والغثيان، وسرعة النبض، وارتفاع درجة الحرارة إلى نحو 38 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الإسعافات الأولية، تبدأ بنقل المصاب إلى مكان بارد، إعطاؤه سوائل، وتبريد جسمه بكمادات الماء.

وقال «عبدالغفار» إن ضربات الشمس، هي حالة طارئة تهدد الحياة، وتحدث عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته، مما يؤدي إلى ارتفاعها فوق الـ 40 درجة مئوية، تتضمن الأعراض، توقف التعرق، وجفاف الجلد واحمراره، وهذيان، وفقدان الوعي، ونوبات تشنج، موضحا أن الإسعافات الأولية، تتمثل في تبريد الجسم بشكل فوري، لحبن نقل المصاب إلى المستشفى بشكل عاجل.

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نصائح وقائية لمواجهة الطقس الحار، وفي مقدمتها الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية، وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين أو السكريات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصةً من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة، مع استخدام قبعة ونظارة شمسية عند الخروج.

كما نصح «عبدالغفار» بإغلاق النوافذ نهارًا، واستخدام مبردات الهواء أو المراوح، وتهوية المنازل ليلًا، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة في أماكن سيئة التهوية أو مرتفعة الحرارة، والتوجه الفوري لأقرب مستشفى، عند ظهور أعراض شديدة مثل فقدان الوعي أو الارتفاع الحاد في درجة الحرارة.

واختتم «عبدالغفار» بالتأكيد على أن وزارة الصحة والسكان، توفر كافة الخدمات الطبية اللازمة عبر مستشفيات ووحدات الطوارئ، المنتشرة على مستوى الجمهورية، داعيًا المواطنين لاتباع الإرشادات لضمان سلامتهم خلال فصل الصيف.

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