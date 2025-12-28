الأحد 28 ديسمبر 2025
عصام كامل

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

منتخب السودان
منتخب السودان
انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب السودان، مع نظيره غينيا الاستوائية، بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام بينهما في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح. 

تشكيل السودان ضد غينيا الاستوائية 

حراسة المرمي: منجد 

خط الدفاع: مصطفي، محمد، شادي. 

خط الوسط: بخيت، طيفور، روفا، والي الدين 

خط الهجوم: الغربال، عمار، ميسا 

تشكيل غينيا الاستوائية ضد السودان 

حراسة المرمى: جيسوس أوون

خط الدفاع: كارلوس أكابو، ساؤول كوكو، إستيبان أورو، مارفين أنيبوه.

خط الوسط: إيبان سالفادور، سانتياجو إينيمي، خوسيه ماشين، بيدرو أوبيانج، عمر ماسكاريل

خط الهجوم: لورين زونيجا.

جدول ترتيب مجموعة السودان في كأس أمم أفريقيا 2025

1- منتخب الجزائر 3 نقاط.

2- منتخب بوركينا فاسو 3 نقاط.

3- غينيا الاستوائية دون نقاط.

4- منتخب السودان دون نقاط.

