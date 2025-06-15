التشخيص الأولي لإصابة إمام عاشور وخطوة منتظرة

أكدت الفحوصات الطبية الأولية وجود اشتباه في إصابة إمام عاشور، لاعب الأهلي، بكسر في عظمة الترقوة بعد إصابته أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، حيث يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية بعد نقله إلى أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان على إصابته.

وحال إثبات إصابة اللاعب بكسر في عظمة الترقوة سيخضع اللاعب لعملية جراحية عاجلة.

وينتظر النادي الأهلي الحصول على مليون دولار بعد تعادله السلبي وفقا للمكافآت المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك إنتر ميامي.

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