«لقيت حجاب في بيتي وخايف من السحر أتصرف إزاي؟» أزهري يوضح

18 حجم الخط

السحر، أجاب الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال يتكرر لدى كثير من المواطنين: «لقيت حجاب في بيتي وخايف من السحر.. أتصرف إزاي؟»، موضحًا الخطوات الشرعية الصحيحة للتعامل مع مثل هذه الحالات دون خوف أو تهويل.

الخطوة الأولى: ذكر الله وعدم الفزع

وأكد الشيخ أشرف عبد الجواد أن أول ما يجب فعله لعلاج السحر هو ذكر الله وعدم الخوف، مشددًا على أن التحصن بذكر الله هو الأساس في مواجهة أي وساوس أو مخاوف.

فتح الحجاب وتجهيز الماء

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في فتح الحجاب الذي يفترص فيه السحر، ثم تجهيز ماء مضاف إليه ملح أو عطر، ووضعه في كوب، مع تقريب الكوب من وجه الشخص المعني.

القراءات القرآنية المطلوبة

وأشار إلى أن الشخص يبدأ في القراءة على الماء بالترتيب التالي سورة الفاتحة، الرقية الشرعية، أول آيات سورة البقرة، آية الكرسي، خاتمة سورة البقرة، أول سورة الصافات، خاتمة سورة المؤمنين، سورة الزلزلة، سورة الإخلاص، المعوذتين، النفث ووضع الحجاب في الماء، بعد الانتهاء من القراءة، يتم النفث ثلاث مرات في الكوب، ثم وضع الحجاب داخل الماء، بحسب ما أوضح الشيخ.

طريقة التخلص من الماء

وشدد الشيخ أشرف عبد الجواد على أن هذا الماء يجب إلقاؤه في البحر أو أسفل شجرة، مع التأكيد على عدم سكبه في أي طريق أو ممر يسير فيه الناس.

تحصين المنزل بعد التخلص من الحجاب

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تشغيل سورة البقرة بشكل دائم في المنزل الذي عُثر فيه على الحجاب، لما لها من أثر عظيم في التحصين وبث الطمأنينة، مشددًا على أن الالتزام بالذكر والقرآن هو الحصن الحقيقي للمسلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.