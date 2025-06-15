الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إيراني: بعض الصواريخ التي قصفت تل أبيب فجر اليوم مزودة برؤوس حربية تزن 1.5 طن

صواريخ إيران، فيتو
صواريخ إيران، فيتو

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، الأحد، عن مصدر مطلع قوله إن بعض الصواريخ التي قصفت تل أبيب فجر اليوم مزودة برؤوس حربية تصل إلى 1.5 طن، وهي شديدة الانفجار.

وقال المصدر المطلع للوكالة إن "الصواريخ التي استخدمت في الجولة الجديدة من الهجمات على تل أبيب كانت مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار وبعض الصواريخ الإيرانية التي أصابت تل أبيب الليلة كانت مزودة برؤوس حربية تزن 1.5 طن".

وأضاف المصدر، أنه "في الجولة الجديدة من الرد استخدم الحرس الثوري الإيراني صاروخ قاسم الباليستي التكتيكي الموجه والمزود بوقود صلب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تل أبيب رؤوس حربية الصواريخ الإيرانية الحرس الثوري الإيراني صاروخ قاسم الباليستي

مواد متعلقة

مقتل شخص وإصابة 20 آخرين في الهجوم الصاروخي الإيراني الجديد على تل أبيب (فيديو)

مقطع فيديو جديد يظهر الدمار الهائل في تل أبيب.. ونشطاء: تشبه غزة

شاهد، دمار واسع في تل أبيب خلفه الهجوم الإيراني

إعلام عبري: انفجارات قوية في تل أبيب والعديد من التجمعات السكنية وسط إسرائيل

الأكثر قراءة

ماذا قال ماسكيرانو عن تعادل إنتر ميامي أمام الأهلي؟

التشخيص الأولي لإصابة إمام عاشور وخطوة منتظرة

أول تعليق من ريبيرو بعد تعادل الأهلي أمام إنتر ميامي

إسرائيل تكشف عدد الصواريخ التي اعترضتها خلال الهجوم الإيراني الأخير

الأهلي يحصد مليون دولار بعد التعادل أمام إنتر ميامي

إعلام إيراني: بعض الصواريخ التي قصفت تل أبيب فجر اليوم مزودة برؤوس حربية تزن 1.5 طن

طوارئ بالمترو بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة

التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 إلى اللجان

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

أرخص أسعار هواتف سمارت في السوق المصرية

5 فئات يصرف لها الدعم النقدي المشروط "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية