الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

طوارئ بالمترو بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة

مترو، فيتو
مترو، فيتو
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أعلنت شركات المترو حالة الطوارئ مع بدء امتحانات الثانوية العامة لتقديم أفضل خدمة للطلاب والتيسير عليهم من خلال الرقابة على التشغيل وإضافة قطارات وقت الذورة لتقليل الزحام إن وجد.

 

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، إن حركة المترو منتظمة على الخطوط، ولم تشهد أي تأخيرات نهائيا على مدار الساعات الماضية.

وأضاف عبد الهادي أن المترو اعتمد خطة طوارئ خاصة بفترة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة لتقديم أفضل خدمة للطلاب وركاب المترو، وترتكز خطة طوارئ المترو على ضمان تقليل معدلات التقاطر وتقليل الزحام والرقابة الشاملة وضمان وصول أفضل خدمة للراكب.

وأوضح أن المترو نجح، خلال الفترة الماضية فى تقليل زمن التقاطر بين القطارات وتقديم افضل خدمة للركاب بناء على  خطط المترو وتوجيهات وزير النقل فى هذا الشأن. 
 

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