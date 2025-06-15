3 قتلى و130 جريحًا و35 مفقودًا حصيلة الضربات الإيرانية على إسرائيل (فيديو)

أطلقت إيران ليل السبت-الأحد موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدة صواريخ في تل أبيب، مشيرةً لوقوع قتلى وجرحى بسببها.

بدورها، قالت شرطة الكيان الصهيوني: "تلقينا تقارير عن سقوط صواريخ وشظايا على تجمع سكني بمنطقة تل أبيب مما تسبب في أضرار".

موجة جديدة من الصواريخ تصل من إيران إلى إسرائيل.. وإطلاق صواريخ اعتراضية فوق وسط البلاد#قناة_العربية#إسرائيل#إيران pic.twitter.com/4eVzDjryXo June 14, 2025

وأفاد مسعفون بوقوع ثلاثة قتلى وأكثر من 130 جريحًا جراء الهجمات الصاروخية الايرانية على إسرائيل بينما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية لفقدان 35 شخصًا في بلدة بات يام جنوبي تل أبيب جراء الضربات الإيرانية.

دوي انفجارات مدوية في إسرائيل مع اعتراض عدد كبير من الصواريخ الإيرانية #قناة_العربية#إسرائيل#إيران pic.twitter.com/QWcf2vkrEP — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 14, 2025

من جانبها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية بأن صاروخًا أصاب مبنى بشكل مباشر في وسط إسرائيل ما تسبب بدمار واسع النطاق بالموقع.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخًا في القصف الإيراني الأخير على إسرائيل، لافتة إلى أن أصوات الانفجارات سمعت في وسط البلاد بشكل كثيف. كما قالت صحيفة "معاريف" إن "6 مواقع في تل أبيب ومحيطها أصيبت بشكل مباشر بصواريخ إيرانية".

فيديو يظهر سقوط أحد الصواريخ الإيرانية في تل أبيب #العربية_عاجل #قناة_العربية pic.twitter.com/EpmQ8dXl4u — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 15, 2025

من جهتها أفادت "القناة 14" بأن سقوط الصواريخ الإيرانية تركز على مدينتي بات يام ورحوفوت قرب تل أبيب.

وكانت إيران قد أطلقت ليل السبت-الأحد دفعة أولى من الصواريخ باتجاه إسرائيل، لم يتم اعتراض عدد منها مما أدى لسقوطه في الأراضي الإسرائيلية مخلفًا أضرار وقتلى وجرحى.

من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بـ"بدء جولة جديدة من هجمات الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى اسم العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل ردًا على ضرباتها التي تستهدف إيران منذ الجمعة. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الإيراني على إسرائيل يتم بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران استهدفت مصفاة نفط في مدينة حيفا الإسرائيلية.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن عدة صواريخ تغلبت على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وأصابت أهدافًا في مدينة حيفا شمالي إسرائيل. وقد سمع دوي انفجارات في أرجاء إسرئيل، شملت تل أبيب.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وقوع انفجار في شمال إسرائيل وسط ورود تقارير تشير لسقوط إصابات وحدوث أضرار.

في هذا السياق، أفاد جهاز الإطفاء الإسرائيلي بأن مباني سكنية أصيبت واندلع حريق في مناطق بشمال إسرائيل إثر الهجوم. من جهتها أشارت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إلى سقوط 3 قتلى و13 جريحًا في مناطق طمرة وحيفا والكريوت شمالي إسرائيل.

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