الأهلي يكتفي بتعادل مخيب للآمال أمام إنتر ميامي في افتتاح المونديال (صور)

انتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد هارد روك في افتتاح مونديال الأندية.

الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

تعرض إمام عاشور لاعب فريق الأهلي للإصابة في الدقيقة الثانية عشرة، وذلك بعد إصابة قوية على مستوى الكتف، وخرج اللاعب يبكي من اللقاء، حيث شارك بدلا منه أحمد مصطفى زيزو.

وأهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء في الدقيقة 42 من اللقاء، حيث تصدى لها أوسكار أوستاري ببراعة بعدما سددها لاعب الأهلي على يمينه.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بحذر دفاعي من جانب الأهلي وسط محاولات أمريكية لتسجيل الهدف الأول في شباك محمد الشناوي حيث مرت أول ١٥ دقيقة من أحداث الشوط الثاني دون خطورة تذكر باستثناء تصويبة من داخل منطقة الجزاء تسديدة قوية من ميسي في الدقيقة ٥٧ تصدى لها محمد الشناوي.

وأجرى الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي أول تغييرين للفريق أمام إنتر ميامي حيث دفع بالثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على حساب محمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وذلك في الدقيقة 64 من أحداث المباراة.

كما شارك أفشة وجراديشار على حساب احمد سيد زيزو ووسام أبو علي في الدقيقة ٧٨.

وفي الدقيقة ٨٤ يتألق محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي وينقذ هدف محقق من رأسية نموذجية لفافا لاعب انتر ميامي.

وحاول الفريقين تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في أولى مباريات كاس العالم للاندية.



تشكيل الأهلي ضد إنتر ميامي



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أحمد كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: وسام أبو علي، إمام عاشور، تريزيجيه.

تشكيل إنتر ميامي ضد الأهلي



حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: إيان فراي، ماكسيميليانو فالكون، توماس أفليس، نوح ألين.

خط الوسط: تاديو أليندي، فييردريكو ريدوندو، سيرجيو بوسكيتس، تيلاسكو سيجوفيا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز.

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