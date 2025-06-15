بـ 50 صاروخا إيرانيا، انفجارات في مطار بن جوريون وتل أبيب (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ، فجر الأحد.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن إيران أطلقت نحو 50 صاروخا باليستيا على إسرائيل. وسط أنباء عن إصابة مباشرة في تل أبيب ومخاوف من محتجزين، وفقا لصحيفة "معاريف".

#مشاهد تظهر لحظة سقوط صاروخ إيراني على هدف في "تل أبيب" بشكل مباشر. pic.twitter.com/FTq6KcZDhi June 15, 2025

ونوهت تلك الوسائل إلى سماع دوي انفجارات في مناطق مطار بن جوريون وشرق تل أبيب، مشيرة إلى وقوع إصابات مباشرة في 4 مبان على الأقل في تل أبيب.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية طلبت من جميع الإسرائيليين البقاء في مناطق آمنة، وذلك بعد إعلانها رصد استعداد لهجوم صاروخي وشيك.

وشهدت تل أبيب، انفجارات قوية، مع سقوط صواريخ إيرانية، وسماع صوت صافرات الإنذار.

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