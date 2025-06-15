الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

بـ 50 صاروخا إيرانيا، انفجارات في مطار بن جوريون وتل أبيب (فيديو)

صواريخ إيران، فيتو
صواريخ إيران، فيتو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ، فجر الأحد.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن إيران أطلقت نحو 50 صاروخا باليستيا على إسرائيل. وسط أنباء عن إصابة مباشرة في تل أبيب ومخاوف من محتجزين، وفقا لصحيفة "معاريف".

ونوهت تلك الوسائل إلى سماع دوي انفجارات في مناطق مطار بن جوريون وشرق تل أبيب، مشيرة إلى وقوع إصابات مباشرة في 4 مبان على الأقل في تل أبيب.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية طلبت من جميع الإسرائيليين البقاء في مناطق آمنة، وذلك بعد إعلانها رصد استعداد لهجوم صاروخي وشيك.

وشهدت تل أبيب، انفجارات قوية، مع سقوط صواريخ إيرانية، وسماع صوت صافرات الإنذار.

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إسرائيل الصواريخ إيران مطار بن جوريون تل أبيب صواريخ إيرانية

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