الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

أبرزها باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد، مواعيد مباريات اليوم الأحد بكأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يشهد اليوم الأحد 15 يونيو 2025،  إقامة عدة مباريات مهمة في بطولة كأس العالم للأندية.

بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي


الساعة:  7 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: منصة ديزن (DAZN)


باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد


الساعة: 10 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: منصة ديزن (DAZN)

 

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