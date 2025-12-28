تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

الأحد 28 ديسمبر 2025
يلتقي فريق كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل كريستال بالاس ضد توتنهام 

ضم تشكيل كريستال بالاس بقيادة مديره الفني أوليفر جلاسنر:

حراسة المرمى: هيندرسون.

خط الدفاع: ليرما- لاكرويكس- جيهي.

خط الوسط: كلاين- ويل- وارتون- ميتشيل.

خط الهجوم: بينو- ماتيتا- ديفيني.

تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس

كما ضم تشكيل توتنهام بقيادة مديره الفني فرانك توماس:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو- دانسو- فان دي فين- سبينس.

خط الوسط: بينتانكور- بيرجفال- جراي.

خط الهجوم: محمد قدوس- ريتشارليسون- كولو مواني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن كالتالي:

1. آرسنال (42 نقطة)

2. مانشستر سيتي (40 نقطة)

3. أستون فيلا (39 نقطة)

4. ليفربول (32 نقطة)

5. تشيلسي (29 نقطة)

6. مانشستر يونايتد (29 نقطة)

7. سندرلاند (27 نقطة)

8. برينتفورد (26 نقطة)

9. كريستال بالاس (26 نقطة)

10. فولهام (26 نقطة)

11. إيفرتون (25 نقطة)

12. برايتون (24 نقطة)

13. نيوكاسل (23 نقطة)

14. توتنهام (22 نقطة)

15. بورنموث (22 نقطة)

16. ليدز (19 نقطة)

17. نوتنجهام فورست (18 نقطة)

18. وست هام (13 نقطة)

19. بيرنلي (12 نقطة)

20. وولفرهامبتون (نقطتان)
 

