إنبي يطيح بالبنك الأهلي ويتأهل لدور الـ8 من كأس مصر

البنك الأهلي وإنبي
البنك الأهلي وإنبي
كأس مصر، تأهل فريق إنبي إلي دور الـ 8 من بطولة كأس مصر بعد الفوز علي نظيره  البنك الأهلي بهدف نظيف  في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر. 

ولجأ الفريقان للوقت الإضافي بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح فريق إنبي في خطف هدف الفوز والتأهل لدور الـ 8 من كأس مصر.

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلي فى كأس مصر 

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي فى كأس مصر 

حراسة المرمى: أحمد صبحي 

خط الدفاع: أمير مدحت، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب 

خط الوسط: محمد فتحي، محمود عماد، محمد إبراهيم 

خط الهجوم: مصطفى شلبي، احمد ياسر ريان، أحمد أمين أوفا

تأهل إنبي والبنك الأهلي لدور الـ16 بكأس مصر

وخطف فريق إنبي تذكرة العبور إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق المقاولون العرب بهدف دون رد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في اللقاء الذي جمعهما باستاد بتروسبورت في إطار مباريات دور الـ32 نوفمبر الماضي. 

ونجح فريق البنك الأهلي في خطف بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد فوزه الكبير على فريق بور فؤاد بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام فى نوفمبر الماضي، ضمن منافسات دور الـ32.

وتولى أيمن الرمادي تدريب البنك الأهلي 31 أغسطس الماضي، وقاد الفريق في 16 مباراة، فاز خلالها في 5 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل الفريق تحت قيادته 23 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

