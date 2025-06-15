الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يحصد مليون دولار بعد التعادل أمام إنتر ميامي

فريق الكرة بالأهلي،
فريق الكرة بالأهلي، فيتو

ينتظر النادي  الأهلي الحصول على مليون دولار بعد تعادله السلبي وفقا للمكافآت المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك إنتر ميامي.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد هارد روك في افتتاح مونديال الأندية.

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الأهلي انتر ميامي بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي

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