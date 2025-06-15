الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

بداية الانفراجة، انخفاض بدرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا من 1:2 درجة مئوية اليوم الأحد ويسود طقس  حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم الأحد، الأرصاد الجوية تحذر من شبورة كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدًا السبت 14-6- 2025 بوادي النطرون


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى اول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  35

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21  و درجة الحرارة العظمى 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 40

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 37

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى:  37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41

أسوان: درجة الحرارة  27  ودرجة الحرارة العظمى 43
 

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