ماذا قال ماسكيرانو عن تعادل إنتر ميامي أمام الأهلي؟

أكد خافيير ماسكيرانو، المدير الفنى لفريق إنتر ميامي الأمريكي، أنه فخور باللاعبين بعدما قاتلوا للنهاية خلال مواجهة الأهلي، التي انتهت بالتعادل السلبى، فجر اليوم الأحد، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.



وقال ماسكيرانو في تصريحاته عقب المباراة نشرتها شبكة "UOL" البرازيلية، "في الشوط الأول، سنحت لهم فرص أكثر للتسجيل، لكن بشكل عام، أعتقد أننا كنا أفضل. سيطرنا على الكرة واستحوذنا عليها بشكل أكبر. حاولنا اللعب بشكل هجومي أكثر".



وأضاف: "ما الذي كان ينقصنا؟ أهدرنا العديد من الفرص. أردنا الفوز لأننا كنا ندرك أهميته، لكنني سعيد وفخور بفريقي الذي قاتل حتى النهاية. أظهرنا شخصيتنا، وهذا مهم. كثيرون لا يعرفون أسلوب لعبنا".

وواصل المدرب الأرجنتينى تصريحاته قائلا: "هذا ملعبنا، يمكنك رؤية الجماهير تهتف من جميع أنحاء العالم. عندما يكون لدينا لاعبون مثل ميسي، عادةً ما يكون الملعب ممتلئًا بالجماهير".

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