الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

9 جنيهات انخفاضًا في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 15 يونيو 2025

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

 وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 85 جنيهًا، بانخفاض 9 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 73 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

 أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 115.6 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 105 جنيهات إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء 71 جنيهًا.

سعر الفراخ 

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا.

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم

  • بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 165.5 جنيه إلى 291 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو  من 140.5 جنيه إلى 151 جنيهًا.
<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

سعر البانيه

  • بلغ سعر البانيه طازج وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن بورصه الفراخ اليوم بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ الحمرا سعر كيلو الوراك سعر البانية

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة إنتر ميامي

إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن،‏ وشكوك حول استهداف عبد الملك الحوثي

هجوم إسرائيلي يستهدف مقر وزارة الدفاع في طهران

إيران تعلن إطلاق موجة ثانية ضخمة من الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل

لم تبدأ الحرب، مسئول إيراني يكشف خطة طهران الجديدة في مواجهة إسرائيل

تعليق ساخر من مجدي عبد الغني على مدرب الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي

إعلام عبري: اندلاع حريق في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا جراء صاروخ إيراني

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

خدمات

المزيد

محظورات على موظفي المصلحة وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14-6-2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم السبت 14/6/2025

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

موعد رأس السنة الهجرية 1447 وفضائل شهر المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية