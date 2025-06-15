أول تعليق من ريبيرو بعد تعادل الأهلي أمام إنتر ميامي

أكد الإسباني ريبيرو مدرب الأهلي أن فريقه أهدر العديد من الفرص في مباراة إنتر ميامي وكان يتمنى الخروج بالنقاط الثلاث بعد المباراة.

وأضاف ريبيرو بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي: كان لدينا أخطاء في مباراة اليوم ونعمل من أجل تحسين المستوى وتقديم عروض قوية في المباريات المقبلة.

وأوضح أن فريقه ظهر بشكل جيد في الشوط الأول ولكن كانت هناك أخطاء فنية وتكتيكية في الشوط الثاني وتحديدا في الاستحواذ وتناقل الكرة.

وقال: شعرت بالخجل في أول مباراة رسمية لي مع الأهلي هنا وأعلم أن الأجواء مختلفة عن أي مكان آخر عملت به ولكن في النهاية أنا سعيد وفخور بالتواجد هنا مع النادي الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.