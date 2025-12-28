السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

18 حجم الخط

حقق منتخب السودان، فوزا غاليا علي حساب نظيره غينيا الاستوائية، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وسجل هدف الفوز لصالح منتخب السودان اللاعب ساولو كوكو في الدقيقة 74.

تشكيل السودان ضد غينيا الاستوائية

حراسة المرمي: منجد

خط الدفاع: مصطفي، محمد، شادي.

خط الوسط: بخيت، طيفور، روفا، والي الدين

خط الهجوم: الغربال، عمار، ميسا

تشكيل غينيا الاستوائية ضد السودان

حراسة المرمى: جيسوس أوون

خط الدفاع: كارلوس أكابو، ساؤول كوكو، إستيبان أورو، مارفين أنيبوه.

خط الوسط: إيبان سالفادور، سانتياجو إينيمي، خوسيه ماشين، بيدرو أوبيانج، عمر ماسكاريل

خط الهجوم: لورين زونيجا.

جدول ترتيب مجموعة السودان في كأس أمم أفريقيا 2025

1- منتخب الجزائر 3 نقاط.

2- منتخب بوركينا فاسو 3 نقاط.

3- منتخب السودان 3 نقاط.

4- غينيا الاستوائية دون نقاط.

