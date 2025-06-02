أخبار مصر: ساويرس: جمال وعلاء مبارك عمرهم ما مدوا أيديهم على مليم، مصري وراء الهجوم على تظاهرة بأمريكا، أرملة إبراهيم شيكا ترد على سعد الصغير

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلنت شبكة فوكس نيوز عن مصادر رفيعة، اليوم الإثنين، أن المشتبه به في الهجوم على مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بولدر بواسطة زجاجة حارقة (مولوتوف)، هو مواطن مصري.

ردت هبة، أرملة لاعب نادي الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، على الأنباء التي ادعت جمع سعد الصغير مبالغ مالية لمساعدة الأسرة بعد وفاته.

رصدت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، هزة أرضية بقوة 2.31 على مقياس ريختر، وعمق 3.17 كم، بمنطقة كوم البيرة بالجيزة، في تمام الساعة 8:10 مساءً.

هاجم الرئيس التشيلي ابرييل بوريتش الكيان الصهيوني متهما إياه بممارسة "تطهير عرقي" عبر حربه في قطاع غزة.

أكد المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال، أن مصر أمامها 50 عامًا لتخفيض عدد الموظفين في جهاز الدولة، لافتًا إلى أن زيادة عدد الموظفين يتسبب في تدهور الخدمة وتدهور العلاقة بينهم، والأفضل أعطاء الموظفين الذين ليس لهم حاجة في العمل إعانة بطالة والاكتفاء بعدد محدد فقط يكون قادرا على إدارة العمل.

شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما حادا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بسبب تصريحات الأخير والذى أعلن فيها بأن قواته استهدفتا 34% من حاملات الصواريخ الاستراتيجية بـ مطارات روسيا بـ117 مسيرة انقضاضية.

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على تهنئة نادي بيراميدز بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غربي رفح.

أعلن المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال وجهة نظره بشأن تفضيله عدم توريث أبنائه كل ثروته، مؤكدا: “قناعتي أن الأولاد يحصلون على ميراث كتير أوي قد لا يكون في صالحهم وقد يفقدهم الحنين للدخول في نفس تجربة والدهم وجدهم في الإضافة والبناء على ما حصلوا عليه وهو ما يحرمهم من متعة الإنجاز والعمل”.

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجهات المعنية تجهز في الوقت الراهن الرد المناسب على الرسالة الأمريكية، التي تلقتها طهران، أمس الأحد.

تداعيات جرائم تزوير العلامات التجارية تمتد لتشمل الإضرار بالشركات، وتضليل المستهلكين، وإضعاف ثقة المستثمرين في البيئة التجارية، فماذا قال القانون؟

كشف الدكتور محمد شحاتة، المستشار القانوني للدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها، حقيقة ما تردد بشأن توجيه اتهامات من عمرو الدجوي لأقاربه بالتسبب في وفاة شقيقه أحمد الدجوي.

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على هجوم ولاية كولورادو الذي استهدف مظاهرة مؤيدة لإسرائيل بالقنابل الحارقة، قائلا إنه "لا مكان للإرهاب في في بلدنا".

تحدث المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال عن ثورة 25 يناير، قائلا: إن التغيير كان يجب أن يتم على مراحل دون استعجال للحفاظ على الدولة واقتصادها، موضحا: “أصل الأحلام ممكن تودي فى داهية، واللى كان بيحلم إن 6000 سنة بيحكم فيها نظام مركزي ويسيطر عليه فرد وتؤيده المؤسسة العسكرية، فرمسيس الأكبر كان بدرجة لواء وأحمس كان لواء، وهناك أنظمة في العالم تطورت على مدى سنين”.

سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وجه المعهد القومي للتغذية نصائح للحجاج خلال أداء مناسك الحج لتأدية فريضة الحج بصحة بعيدا عن الأمراض.

قال رئيس وفد روسيا لمحادثات السلام مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، إن موسكو تسلمت مسودة مذكرة من كييف بشأن اتفاق سلام.

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، انفصاله عن زوجته وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك.

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6 درجات بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

قال أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي السابق، إنه تلقى عروض احتراف داخل مصر من بيراميدز والزمالك عن طريق وكيله، وأن موقفه كان واضحا ورده كان حاسما.

يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسته العامة اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد.

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، أن الوكالة تحقق في "هجوم استهدف مظاهرة مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

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