بوتين يهاجم زيلينسكي ويصفه بالمهرج ويتوعده: قريبًا سوف تهتز القارة الأوروبية (فيديو)

شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما حادا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بسبب تصريحات الأخير والذى أعلن فيها بأن قواته استهدفتا 34% من حاملات الصواريخ الاستراتيجية بـ مطارات روسيا بـ117 مسيرة انقضاضية.

‼️🚨 القيصر بوتين عن النظام الأوكراني:



"حتى لو عملنا مسابقة للحمقى وشاركوا فيها، سوف يفوزون بالمركز الثاني ! لماذا ؟! لأنهم حمقى



🤣🤣🤣



لن يفهم المهرج زيلينسكي القيصر بوتين وأنة كتب نهاية النظام النازي بحماقته pic.twitter.com/m3qU6bHy06 June 1, 2025

ووصف الرئيس الروسي نظيره الأوكراني بأنه: “مهرج أحمق، لأنه باعترافه أمام العلم بالهجوم على القاذفات الاستراتيجية الروسية، فقد أعطى روسيا كامل الحق في تدمير ما تبقى من أوكرانيا أمام العالم ولن يشفق عليه أحد”.

‼️🚨القيصر بوتين يُذكر العالم اجمع وفي مقدمتهم البريطانيين والغرب بالعواقب الوخيمة لمن يهدد روسيا



المهرج زيلينسكي سوف يدرك ماذا يعني الغضب الروسي وحينها لن تنقذه بريطانيا او المانيا او الدول الذي تشجعه على استفزاز الدب الروسي



قريبًا سوف تهتز القاره الاوربية 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/jGmCfcCosy — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 1, 2025

وأضاف: “حتى لو عملنا مسابقة للحمقى وشاركوا فيها، سوف يفوزون بالمركز الثاني ! لماذا ؟! لأنهم حمقى”، موضحا: ”المهرج زيلينسكي سوف يدرك ماذا يعني الغضب الروسي وحينها لن تنقذه بريطانيا أو المانيا أو الدول الذي تشجعه على استفزاز الدب الروسي".

وأوضح: “قريبًا سوف تهتز القارة الأوروبية”، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وكان الرئيس الأوكراني، قد قال أمس: “استهدفنا 34% من حاملات الصواريخ الاستراتيجية بمطارات روسيا بـ117 مسيرة انقضاضية”.

كييف تشن هجوما بالمسيرات في العمق الروسي



وقدرت أوكرانيا كلفة الأضرار التي لحقت بالطائرات العسكرية الروسية إثر هجومها بـ7 مليارات دولار.

قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن كييف شنت هجوما كبيرا على المطارات الروسية، وقام بالإشراف عليه الرئيس الأوكراني، فولوديمير‏ زيلنسكي شخصيا ونفذه رئيس جهاز الأمن وفريقه.



هجوم أوكرانيا على المطارات الروسية



وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية: استهداف المطارات الروسية نتج عنه ضرب 41 طائرة استراتيجية داخل العمق الروسي وتم التحضير له منذ عام ونصف.

بدورها، أكدت روسيا اندلاع النيران في عدد من طائراتها العسكرية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية.

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