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رياضة

أكرم توفيق: تلقيت عروضا من بيراميدز والزمالك وهذه أسباب رحيلي عن الأهلي

أكرم توفيق، فيتو
أكرم توفيق، فيتو

قال أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي السابق، إنه تلقى عروض احتراف داخل مصر من بيراميدز والزمالك عن طريق وكيله، وأن موقفه كان واضحا ورده كان حاسما.

وأوضح أكرم توفيق، أنه أرسل رسالة واضحة للناديين بأنه لن يلعب داخل مصر إلا للنادي الأهلي، وأن رغبته هي خوض تجربة في الخارج.

وأكمل أكرم توفيق: “أحب النادي الأهلي ولا أرغب في أن أكون ضده يوما ما، وأثق بأنني سأعود للأهلي من جديد”.

وعن قرار رحيله عن الأهلي قال أكرم توفيق: “لا أرغب في اللعب تحت ضغوط، واللعب في الأهلي دائما ما يكون تحت ضغط شديد، أخشى أن أتعرض لإصابة قوية، وأيضا العرض المالي المقدم مع فريق الشمال القطري كبير ولا يمكن رفضه”.

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أكرم توفيق الأهلي بيراميدز الزمالك مصر

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