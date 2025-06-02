الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة 38 فلسطينيا برصاص الاحتلال أمام مركز مساعدات غربي رفح

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غربي رفح.


كذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 4 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي لمنطقة مواصي خان يونس.

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي استهدف، مساء الأحد، خيام النازحين في محيط صالة "دريم" بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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رفح مركز مساعدات الشركة الأمريكية خان يونس قطاع غزة

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