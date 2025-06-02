روسيا تتسلم من أوكرانيا مذكرة بشأن اتفاق سلام

قال رئيس وفد روسيا لمحادثات السلام مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، إن موسكو تسلمت مسودة مذكرة من كييف بشأن اتفاق سلام.



ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى ميدينسكي قوله: "تلقى الوفد الروسي في وقت سابق من أوكرانيا نسختها من مذكرة التفاهم بشأن تسوية سلمية للصراع".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وناقشا خصوصا الجولة الجديدة من المحادثات مع أوكرانيا المقررة في إسطنبول، الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أمس إن الوزيرين "ناقشا الوضع المتعلق بالأزمة الأوكرانية".

وتبادل المسؤولان "وجهات النظر حول مختلف المبادرات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، خصوصا خطط استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في الثاني من يونيو".

كما جرت المكالمة في اليوم الذي شهد هجوما أوكرانيا غير مسبوق بطائرات مسيّرة، استهدف مطارات عسكرية روسية.

وسبق أن أجرى لافروف وروبيو عدة محادثات هاتفية في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد الوفدان الروسي والأوكراني محادثات في إسطنبول، الإثنين، بعد اجتماعهما الأول غير الناجح في 16 مايو الماضي.

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