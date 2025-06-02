أول تعليق من وزير خارجية أمريكا على هجوم ولاية كولورادو

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على هجوم ولاية كولورادو الذي استهدف مظاهرة مؤيدة لإسرائيل بالقنابل الحارقة، قائلا إنه "لا مكان للإرهاب في في بلدنا".

وأضاف روبيو في منشور عبر حسابه على "إكس"، فجر اليوم الإثنين، "ندعو الله أن يرحم ضحايا الهجوم الإرهابي المُستهدف الذي وقع اليوم في بولدر. لا مكان للإرهاب في بلدنا العظيم"

وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي"، كاش باتيل، قد أعلن الأحد، أن الوكالة تحقق في "هجوم إرهابي" في مدينة بولدر بولاية كولورادو، وسط تقارير عن هجوم على تظاهرة مؤيدة لإسرائيل في المدينة.

وقال باتيل عبر منصة إكس "نحن على علم بهجوم إرهابي مستهدف في بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل"، مضيفًا أن "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع، وسوف نشارك التحديثات مع توفر مزيد من المعلومات".

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