الفنان تامر عبد المنعم يعلن انفصاله عن زوجته

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، انفصاله عن زوجته وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك.

تامر عبد المنعم وزوجته

وقال الفنان تامر عبد المنعم: "تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا علي بعد زواج استمر ست سنوات، قدر الله وما شاء فعل وأنا أُكِن لها كل التقدير والاحترام والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".

وأضاف: "ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام وكل اللي يجيبوا ربنا خير فقد نختلف ولكن يبقي الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة".

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