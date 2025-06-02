الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية

زلزال يضرب جزيرة
زلزال يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية، فيتو

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6 درجات بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

وأشار المركز إلى أن الهزات الأرضية تم رصدها عند الساعة 18:51 بتوقيت UTC مساء أمس الأحد على بعد 135 كلم إلى الجنوب الشرقي من مدينة أوبيهيرو الواقعة في جزيرة هوكايدو، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 ألف شخص.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 27 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن أي دمار أو سقوط ضحايا ومصابين بنتيجة الزلزال.

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المركز الأوروبي المتوسطي رصد الزلازل سواحل جزيرة هوكايدو اليابان

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